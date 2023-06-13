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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В пятиэтажке в Кривом Роге в результате удара рф погибли четыре человека - ГСЧС

Киев • УНН

 • 704260 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В пятиэтажке в Кривом Роге, по которой ночью нанесла ракетный удар армия рф, погибли четыре человека, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В пятиэтажке в Кривом Роге в результате удара рф погибли четыре человека - ГСЧС

Цитата

"Город Кривой Рог. В 08:50 13 июня пожар в пятиэтажном жилом доме ликвидирован на общей площади 750 кв.м. Погибло 4 человека, 21 человек пострадал и спасены 12 человек", - сообщили в ГСЧС.

Проводятся аварийно-спасательные работы.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Враг атаковал крылатыми ракетами. Всего известно о 6 погибших и 25 раненых.

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