В пятиэтажке в Кривом Роге в результате удара рф погибли четыре человека - ГСЧС

Цитата

"Город Кривой Рог. В 08:50 13 июня пожар в пятиэтажном жилом доме ликвидирован на общей площади 750 кв.м. Погибло 4 человека, 21 человек пострадал и спасены 12 человек", - сообщили в ГСЧС.

Проводятся аварийно-спасательные работы.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Враг атаковал крылатыми ракетами. Всего известно о 6 погибших и 25 раненых.