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The New York Times

У путіна заявили, що США та рф обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

кирило дмитрієв заявив про спільні проєкти рф і США у сфері дата-центрів. За його словами, Вашингтон шукає способи скасувати санкції.

У путіна заявили, що США та рф обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів
кирило дмитрієв. Фото: AP

Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв анонсував найближчим часом деякі важливі ініціативи між рф та США, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами дмитрієва, США та рф "обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів", зокрема, з використанням потужностей російських атомних електростанцій.

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Крім того, за його словами, США шукають варіанти відмови від санкцій проти рф.

"По-перше, американці дедалі більше розуміють, що санкції шкодять саме США. По-друге, вони самі загнали себе у ситуацію, що вони намагаються знайти варіанти, як їх знімати", - резюмував спецпредставник російського диктатора.

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Антоніна Туманова

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