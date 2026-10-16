У путіна заявили, що США та рф обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів

кирило дмитрієв. Фото: AP

Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв анонсував найближчим часом деякі важливі ініціативи між рф та США, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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За словами дмитрієва, США та рф "обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів", зокрема, з використанням потужностей російських атомних електростанцій.

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Крім того, за його словами, США шукають варіанти відмови від санкцій проти рф.

"По-перше, американці дедалі більше розуміють, що санкції шкодять саме США. По-друге, вони самі загнали себе у ситуацію, що вони намагаються знайти варіанти, як їх знімати", - резюмував спецпредставник російського диктатора.

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