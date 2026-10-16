Кирилл Дмитриев. Фото: AP

Спецпредставник российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев анонсировал в ближайшее время некоторые важные инициативы между рф и США, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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По словам дмитриева, США и рф "обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров", в частности с использованием мощностей российских атомных электростанций.

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Кроме того, по его словам, США ищут варианты отказа от санкций против рф.

"Во-первых, американцы все больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, когда пытаются найти варианты, как их снимать", - резюмировал спецпредставитель российского диктатора.

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