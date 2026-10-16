У Путина заявили, что США и РФ обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров
Киев • УНН
Кирилл Дмитриев заявил о совместных проектах РФ и США в сфере дата-центров. По его словам, Вашингтон ищет способы отменить санкции.
Спецпредставник российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев анонсировал в ближайшее время некоторые важные инициативы между рф и США, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам дмитриева, США и рф "обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров", в частности с использованием мощностей российских атомных электростанций.
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Кроме того, по его словам, США ищут варианты отказа от санкций против рф.
"Во-первых, американцы все больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, когда пытаются найти варианты, как их снимать", - резюмировал спецпредставитель российского диктатора.
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