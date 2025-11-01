У ПриватБанку підтвердили збій у "Приват24": працюють над відновленням сервісів
Київ • УНН
Користувачі застосунку Приват24 зіткнулися з труднощами у роботі сервісу, зокрема при здійсненні платіжних операцій. ПриватБанк запевнив, що технічна команда вже працює над відновленням сервісів.
Користувачі застосунку "Приват24" стикаються із труднощами у роботі сервісу. У ПриватБанку запевнили, що проблему вже працюють над відновленням сервісів. Про це йдеться в заяві банку, передає УНН.
Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та все лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити
