В ПриватБанке подтвердили сбой в "Приват24": работают над восстановлением сервисов

$42.080.01
48.980.00
08:30 • 2566 просмотра
07:00 • 12355 просмотра
06:00 • 17034 просмотра
31 октября, 20:50 • 24990 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 40826 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38124 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34715 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
31 октября, 14:27 • 35846 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
31 октября, 12:28 • 30426 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 53739 просмотра
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил31 октября, 23:33 • 24400 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 14554 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 12927 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС03:18 • 12324 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk05:40 • 5864 просмотра
07:00 • 12342 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 48687 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:56 • 46444 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 48689 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 33643 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 42285 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 74343 просмотра
Техника
Отопление
Фильм
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

В ПриватБанке подтвердили сбой в "Приват24": работают над восстановлением сервисов

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Пользователи приложения Приват24 столкнулись с трудностями в работе сервиса, в частности при осуществлении платежных операций. ПриватБанк заверил, что техническая команда уже работает над восстановлением сервисов.

В ПриватБанке подтвердили сбой в "Приват24": работают над восстановлением сервисов

Пользователи приложения "Приват24" сталкиваются с трудностями в работе сервиса. В ПриватБанке заверили, что проблему уже работают над восстановлением сервисов. Об этом говорится в заявлении банка, передает УНН.

Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить

- сообщили в ПриватБанке.

Пользователи жалуются на сбой в работе "Приват24". Пользователи наблюдают проблемы при совершении платежных операций.

Глобальный сбой в облачном сервисе Microsoft Azure вызвал технические проблемы в работе Alaska Air Group Inc., менее чем через неделю после масштабного ИТ-сбоя, который привел к отмене сотен рейсов компании.

Павел Башинский

