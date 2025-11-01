В ПриватБанке подтвердили сбой в "Приват24": работают над восстановлением сервисов
Пользователи приложения "Приват24" сталкиваются с трудностями в работе сервиса. В ПриватБанке заверили, что проблему уже работают над восстановлением сервисов. Об этом говорится в заявлении банка, передает УНН.
Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить
