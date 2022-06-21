У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Луганщині російські загарбники влучили в будівлю першої прохідної сєвєродонецького "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу. Тривають бої поблизу Миколаївки, а також продовжуються запеклі бої у промзоні Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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«У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - росіяни влучили в будівлю І прохідної «Азоту», обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів», - повідомив Гайдай у Telegram.
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За його словами, окрім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.
«Тривають бої поблизу Миколаївки. Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні», - написав Гайдай.
Окрім того, він повідомив, що було потужно обстріляно Лисичанськ, кількість жертв встановлюється, штурм біля Сиротиного стримано.
«Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися», - повідомив Гайдай.
Гайдай зазначив, що також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.
Доповнення
20 червня Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію заводу “Азот”.
Також 20 червня Гайдай заявив, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів.
Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.