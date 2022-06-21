В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Луганской области российские захватчики попали в здание первой проходной северодонецкого "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода. Продолжаются бои вблизи Николаевки, а также продолжаются ожесточенные бои в промзоне Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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«В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои – россияне попали в здание І проходной «Азота», обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов», - сообщил Гайдай в Telegram.
Детали
По его словам, кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горскому.
«Продолжаются бои вблизи Николаевки. Штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротина в настоящее время безрезультатны», - написал Гайдай.
Кроме того, он сообщил, что было мощно обстреляно Лисичанск, количество жертв устанавливается, штурм возле Сиротина сдержан.
«Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться», - сообщил Гайдай.
Гайдай отметил, что также серьезные разрушения в Горском – повреждены 13 домов, Новоивановке – семь, во Врубовке разрушен лицей.
Дополнение
20 июня Гайдай сообщал, что в Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, ВСУ контролируют только территорию завода “Азот”.
Также 20 июня Гайдай заявил, что крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в области, они накопили достаточное количество резервов.
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.