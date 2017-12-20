У профільному комітеті ВР збираються сьогодні вирішити питання щодо аудитора НАБУ

"На порядку денному комітету ВР щодо запобігання корупції буде тільки одне питання - завершити розбиратися з незалежним аудитором НАБУ. І я сподіваюся, що сьогодні у цьому питанні буде поставлено крапку. І вже на наступній сесії ми зможемо зібратися в залі і проголосувати за кандидатуру аудитора. Але хочу зазначити, що вибори цієї кандидатури - це ще не означає незалежність аудиту антикорупційного органу - для його роботи ще немає методології, згідно з якою він визначить діяльність НАБУ", - зазначив Б.Береза.

Нагадаємо, 19 грудня з невідомих причин було скасовано засідання комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, де на порядку денному стояло питання конкурсу на посаду аудитора НАБУ.