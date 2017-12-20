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У профільному комітеті ВР збираються сьогодні вирішити питання щодо аудитора НАБУ

У профільному комітеті ВР збираються сьогодні вирішити питання щодо аудитора НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції повинен сьогодні розглянути питання щодо незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, заступник голови антикорупційного комітету ВР Борислав Береза, передає кореспондент УНН.

"На порядку денному комітету ВР щодо запобігання корупції буде тільки одне питання - завершити розбиратися з незалежним аудитором НАБУ. І я сподіваюся, що сьогодні у цьому питанні буде поставлено крапку. І вже на наступній сесії ми зможемо зібратися в залі і проголосувати за кандидатуру аудитора. Але хочу зазначити, що вибори цієї кандидатури - це ще не означає незалежність аудиту антикорупційного органу - для його роботи ще немає методології, згідно з якою він визначить діяльність НАБУ", - зазначив Б.Береза.

Нагадаємо, 19 грудня з невідомих причин було скасовано засідання комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, де на порядку денному стояло питання конкурсу на посаду аудитора НАБУ.

Українські Національні Новини

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