В профильном комитете ВР собираются сегодня решить вопрос по аудитору НАБУ

"На повестке дня комитета ВР по предотвращению коррупции будет только один вопрос – закончить разборки с независимым аудитором НАБУ. И я надеюсь, что сегодня в этом вопросе будет поставлена точка. И уже на следующей сессии мы сможем собраться в зале и проголосовать за кандидатуру аудитора. Но хочу отметить, что выборы этой кандидатуры - это еще не означает независимость аудита антикоррупционного органа – для его работы еще нет методологии, согласно которой он определит деятельность НАБУ", - отметил Б.Береза.

Напомним, 19 декабря по неизвестным причинам было отменено заседание комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где на повестке дня стоял вопрос конкурса на должность аудитора НАБУ.