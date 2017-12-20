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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100269 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100682 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113743 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105434 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112350 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В профильном комитете ВР собираются сегодня решить вопрос по аудитору НАБУ

В профильном комитете ВР собираются сегодня решить вопрос по аудитору НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен сегодня рассмотреть вопрос относительно независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, заместитель главы антикоррупционного комитета ВР Борислав Береза, передает корреспондент УНН.

"На повестке дня комитета ВР по предотвращению коррупции будет только один вопрос – закончить разборки с независимым аудитором НАБУ. И я надеюсь, что сегодня в этом вопросе будет поставлена точка. И уже на следующей сессии мы сможем собраться в зале и проголосовать за кандидатуру аудитора. Но хочу отметить, что выборы этой кандидатуры - это еще не означает независимость аудита антикоррупционного органа – для его работы еще нет методологии, согласно которой он определит деятельность НАБУ", - отметил Б.Береза.

Напомним, 19 декабря по неизвестным причинам было отменено заседание комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где на повестке дня стоял вопрос конкурса на должность аудитора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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