У притоках Дністра сьогодні очікується підйом рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні у зв'язку iз добiганням дощового паводку очікуються пiдйоми рiвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Пiдйоми рiвнiв води очікуються, зокрема, на ділянці Днiстра Роздiл-Журавне, його притоках р.Стрв'яж (пост Луки), р.Ворона (пост Тисмениця), на р. Вишня (басейн Сяну) на 1,0-1,5 м, на ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 1,6-2,1 м.
На р. Ворона бiля м. Тисмениця можливий вихiд води на заплаву, попередили синоптики.
Нагадаємо, синоптики надали прогноз погоди на всі вихідні: майже без дощів і потеплішає.