У притоках Дністра сьогодні очікується підйом рівня води

Пiдйоми рiвнiв води очікуються, зокрема, на ділянці Днiстра Роздiл-Журавне, його притоках р.Стрв'яж (пост Луки), р.Ворона (пост Тисмениця), на р. Вишня (басейн Сяну) на 1,0-1,5 м, на ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 1,6-2,1 м.

На р. Ворона бiля м. Тисмениця можливий вихiд води на заплаву, попередили синоптики.

Нагадаємо, синоптики надали прогноз погоди на всі вихідні: майже без дощів і потеплішає.