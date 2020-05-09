В притоках Днестра сегодня ожидается подъем уровня воды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в связи с прибытием дождевого паводка ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Подъемы уровней воды ожидаются, в частности, на участке Днестра Раздел-Журавное, его притоках р.Стрвьяж (пост Луки), р.Ворона (пост Тысменица), на р. Вишня (бассейн Сяна) на 1,0-1,5 м, на участке Днестра Галич-Залещики на 1,6-2,1 м.
На р. Ворона возле г. Тысменица возможен выход воды на пойму, предупредили синоптики.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на все выходные: почти без дождей и потеплеет.