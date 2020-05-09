Синоптики дали прогноз погоды на все выходные: почти без дождей и потеплеет

Температура ночью 4-11° тепла; днем 9 мая 13-18°, в западных областях до 21°, 10 мая в Украине 17-22°; 11 мая 20-26°.

В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков. Температура ночью 4-8° тепла, днем 14-17°.

Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.