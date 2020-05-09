Синоптики дали прогноз погоды на все выходные: почти без дождей и потеплеет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине в ближайшие двое суток ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на востоке страны 9-10 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Температура ночью 4-11° тепла; днем 9 мая 13-18°, в западных областях до 21°, 10 мая в Украине 17-22°; 11 мая 20-26°.
В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков. Температура ночью 4-8° тепла, днем 14-17°.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.