Синоптики надали прогноз погоди на всі вихідні: майже без дощів і потеплішає

Температура вночі 4-11° тепла; вдень 9 травня 13-18°, у західних областях до 21°, 10 травня в Україні 17-22°; 11 травня 20-26°.

На Київщині і у Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 4-8° тепла, вдень 14-17°.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.