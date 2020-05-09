Синоптики надали прогноз погоди на всі вихідні: майже без дощів і потеплішає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні у найближчі дві доби очікується погода переважно без опадів, лише на сході країни 9-10 травня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Температура вночі 4-11° тепла; вдень 9 травня 13-18°, у західних областях до 21°, 10 травня в Україні 17-22°; 11 травня 20-26°.
На Київщині і у Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 4-8° тепла, вдень 14-17°.
Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.