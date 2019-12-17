У Президента прокоментували сутички під Радою

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Аграрії стурбовані акціями проти запровадження ринку землі і не хочуть політизації цього питання. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.