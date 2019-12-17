У Президента прокоментували сутички під Радою

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Аграрії стурбовані акціями проти запровадження ринку землі і не хочуть політизації цього питання. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.

“Право на мирне зібрання передбачене Конституцією України, і кожна людина у нас в Україні має право висловити свою позицію. З того, що сьогодні я побачив біля Верховної ради — скажу відверто, дуже багато політичних прапорів, дуже багато націоналістичних різного роду групувань і дуже мало аграріїв”, — сказав Лещенко.

Він сказав, що спілкується із аграріями в режимі реального часу постійно, і аграрії “сьогодні схвильовані тим, що навколо їх питання дуже багато політиків сьогодні хочуть примазатись і використати це в своїх політичних цілях”.

“Аграрії проти політизації цього процесу, вони не закликають до жодного роду насильства або незрозумілого роду процесів — палаток тощо. Аграрії здійснюють мирні зібрання і постійно на цьому наголошують, тому коли деякі політикани під ширмою захисту аграріїв намагаються своїми політичними гаслами вийти і сказати як їм болить український народ — ми вже це проходили неодноразово — аграрії розумні в цьому, вони не зацікавлені в політизації цього процесу”, — заявив представник Президента.

Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню.

Як раніше повідомляв УНН, поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.

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