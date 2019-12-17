У Президента прокомментировали столкновения под Радой

“Право на мирное собрание предусмотрено Конституцией Украины, и каждый человек у нас в Украине имеет право высказать свою позицию. Из того, что сегодня я увидел возле Верховной Рады — скажу откровенно, очень много политических флагов, очень много националистических разного рода групп и очень мало аграриев”, — сказал Лещенко.

Он сказал, что общается с аграриями в режиме реального времени постоянно, и аграрии “сегодня взволнованы тем, что вокруг их вопроса очень многие политики сегодня хотят примазаться и использовать это в своих политических целях”.

“Аграрии против политизации этого процесса, они не призывают к любого рода насилию или непонятного рода процессам — палаткам и тому подобному. Аграрии осуществляют мирные собрания и постоянно это подчеркивают, поэтому когда некоторые политиканы под ширмой защиты аграриев пытаются своими политическими лозунгами выйти и сказать как им болит украинский народ — мы уже это проходили неоднократно — аграрии умные в этом, они не заинтересованы в политизации этого процесса”, — заявил представитель Президента.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу.

Как ранее сообщал УНН, полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.