У президента Фінляндії повідомили про візит Зеленського - Yle
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В офісі президента Фінляндії повідомили, що Президент України Зеленський сьогодні відвідає Фінляндію, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Фінляндію. У пресрелізі Офісу президента республіки йдеться, що Зеленський прибуде до Фінляндії на запрошення президента Нііністьо", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, Зеленський проведе пресконференцію разом із президентом Фінляндії, а ввечері разом із прем’єр-міністрами Північних країн.
Доповнення
Нііністьо відвідував Україну наприкінці січня. Тоді Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні.