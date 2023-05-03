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У президента Фінляндії повідомили про візит Зеленського - Yle

У президента Фінляндії повідомили про візит Зеленського - Yle

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В офісі президента Фінляндії повідомили, що Президент України Зеленський сьогодні відвідає Фінляндію, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle, пише УНН.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Фінляндію. У пресрелізі Офісу президента республіки йдеться, що Зеленський прибуде до Фінляндії на запрошення президента Нііністьо", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, Зеленський проведе пресконференцію разом із президентом Фінляндії, а ввечері разом із прем’єр-міністрами Північних країн.

Доповнення

Нііністьо відвідував Україну наприкінці січня. Тоді Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні.

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