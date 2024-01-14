У понеділок у більшості регіонів України сніжитиме, на дорогах може бути ожеледиця
Київ • УНН
В Україні 15 січня у більшості областей сніжитиме, на дорогах ожеледиця; у західних регіонах можливі пориви вітру до 20 м/с.
У західних областях 15 січня можуть бути пориви вітру до 20 метрів на секунду. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
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Погода 15 січня буде хмарною. У західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг. На решті території без опадів.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла. В Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.
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