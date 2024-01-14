В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица

В западных областях 15 января могут быть порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Погода 15 января будет облачной. В западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной частях ночью умеренный снег. На остальной территории без осадков.

Водителей предупреждают о гололеде на дорогах.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла. В Карпатах временами снег, местами порывы юго-западного ветра 25 м/с, метель. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Карпатах продолжаются снегопады: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин