У польському Сеймі обговорили роль спецслужб Росії у провокаціях в Україні та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Комісія польського Сейму з питань діяльності спеціальних служб після завершення розслідувань отримає інформацію про випадки участі російських спецслужб у діях, спрямованих на дестабілізацію польсько-українських відносин. Про це у четвер 23 березня повідомив голова комітету Марек Опйола, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Опйола повідомив, що у четвер сеймова комісія зустрілася з представниками польських спецслужб, щоб обговорити дві теми — події, які відбуваються в Україні та пов’язані з поляками та Польщею, а також те, що відбувається щодо українців на території Польщі.
“Ми запитали, чи ті зв’язки є очевидними і чи вони ведуть до спецслужб Російської Федерації. Ми запитали теж, чи такі дії є частиною гібридної війни, що її веде Росія”, — сказав депутат.
Він зазначив, що у зв’язку із таємницею слідства, інформацію про такі випадки комісія отримає від спецслужб та прокуратури після закінчення слідства.
Очолювана Мареком Опйолою комісія заслухала інформацію голів Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Агентства розвідки (AW), Служби військової контррозвідки (SKW) та Служби військової розвідки (SWW). Про відповідну зустрічі польський депутат поінформував минулого тижня.
Раніше Опйола поінформував, що комісія займеться, зокрема, випадком спроби підпалу поляками в Ужгороді центру культури угорської меншини в Україні.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що польським націоналістам “підсунули” ідею спекуляцій на польсько-українській історії російські спецслужби.