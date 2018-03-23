В польском Сейме обсудили роль спецслужб России в провокациях в Украине и Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Комиссия польского Сейма по вопросам деятельности специальных служб после завершения расследований получит информацию о случаях участия российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений. Об этом в четверг, 23 марта сообщил председатель комитета Марек Опйола, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Опйола сообщил, что в четверг сеймовая комиссия встретилась с представителями польских спецслужб, чтобы обсудить две темы - события, которые происходят в Украине и связанные с поляками и Польшей, а также то, что происходит в отношении украинцев на территории Польши.
"Мы спросили, являются ли очевидными те связи и ведут ли они к спецслужбам Российской Федерации. Мы спросили тоже, являются ли такие действия являются частью гибридной войны, которую ведет Россия", - сказал депутат.
Он отметил, что в связи с тайной следствия, информацию о таких случаях комиссия получит от спецслужб и прокуратуры после окончания следствия.
Возглавляемая Мареком Опйолою комиссия заслушала информацию глав Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW). О соответствующей встречи польский депутат сообщил на прошлой неделе.
Ранее Опйола сообщил, что комиссия займется, в частности, случаем попытки поджога поляками в Ужгороде центра культуры венгерского меньшинства в Украине.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что польским националистам "подсунули" идею спекуляций на польско-украинской истории российские спецслужбы.