У Польщі затримали українця за звинуваченням у роботі на російські спецслужби

Влада Польщі оголосила про затримання громадянина України, який, за твердженням Варшави, планував диверсію на польській території "за дорученням російських спецслужб". Як пише wprost.pl, затриманий планував підриви у Вроцлаві, передає УНН.

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Українця затримали співробітники служби безпеки Польщі 31 січня. Його звинувачують у "підготовці до здійснення диверсійної діяльності", зокрема підпалу деяких об'єктів на території міста Вроцлав.

У момент затримання при ньому, як стверджується, виявили "докази", що підтверджують його провину. Суд на запит прокуратури відправив чоловіка під арешт на три місяці.

Затриманому висунуто звинувачення за статтями 258.1, 130.7 та 130.8 КК Польщі – участь в організованій злочинній групі міжнародного характеру, планування дій диверсійного та саботажного характеру на території Польщі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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