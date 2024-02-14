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Окупанти відправили чергову групу фсб на окуповані території напередодні “виборів” путіна

Окупанти відправили чергову групу фсб на окуповані території напередодні “виборів” путіна

Київ • УНН

 • 19411 перегляди

Перед виборами Путіна російська ФСБ відправила на окуповані українські території більше офіцерів для виявлення учасників руху опору та обшуків у будинках місцевих жителів, викрадаючи деяких з них для підписання зізнань.

Окупанти відправили чергову групу так званих "ідеологів" – співробітників фсб для виявлення представників Руху опору.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією українського підпілля, окупанти відправили чергову групу так званих "ідеологів" – співробітників фсб рф. Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору

- йдеться в повідомленні.

Окупанти приділяють особливу увагу перевірці особистих документів, зокрема, тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та ставлять під сумнів завдання так званої "сво".

Нагадаємо

На окупованій території Запорізької області російські силовики викрадають людей посеред вулиці і змушують їх підписати зізнання у екстремізмі. 

Павло Башинський

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