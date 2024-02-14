Окупанти відправили чергову групу фсб на окуповані території напередодні “виборів” путіна

Окупанти відправили чергову групу так званих "ідеологів" – співробітників фсб для виявлення представників Руху опору.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією українського підпілля, окупанти відправили чергову групу так званих "ідеологів" – співробітників фсб рф. Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору - йдеться в повідомленні.

Окупанти приділяють особливу увагу перевірці особистих документів, зокрема, тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та ставлять під сумнів завдання так званої "сво".

Нагадаємо

На окупованій території Запорізької області російські силовики викрадають людей посеред вулиці і змушують їх підписати зізнання у екстремізмі.