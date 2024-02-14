На окупованих територіях росіяни викрадають місцевих та "вибивають" з них зізнання у тероризмі - Федоров
Київ • УНН
Російські війська в окупованій Запорізькій області викрадають місцевих жителів на вулицях і під тортурами вибивають з них неправдиві зізнання в екстремізмі.
На окупованій території Запорізької області російські силовики викрадають людей посеред вулиці і змушують їх підписати зізнання у екстремізмі. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття
За його словами, початку 2024 року росіяни внесли в перелік "терористів і екстремістів" сім мешканців Запорізької області.
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Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в рф судять "за міжнародний тероризм"
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Також Федоров зауважив, що в полоні росіян роками знаходяться десятки людей з тимчасово окупованих територій. Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що росіяни утримують чоловіків та жінок різного віку та занять.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що окупаційні війська рф на тимчасово захоплених територіях України знущаються з місцевих мешканців за те, що ті говорять українською