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На окупованих територіях росіяни викрадають місцевих та "вибивають" з них зізнання у тероризмі - Федоров

На окупованих територіях росіяни викрадають місцевих та "вибивають" з них зізнання у тероризмі - Федоров

Київ • УНН

 • 26968 перегляди

Російські війська в окупованій Запорізькій області викрадають місцевих жителів на вулицях і під тортурами вибивають з них неправдиві зізнання в екстремізмі.

На окупованій території Запорізької області російські силовики викрадають людей посеред вулиці і змушують їх підписати зізнання у екстремізмі. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН

Деталі 

Мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття

- розповів Федоров. 

За його словами,  початку 2024 року росіяни внесли в перелік "терористів і екстремістів" сім мешканців Запорізької області.

На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров29.01.24, 12:44 • 23751 перегляд

Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в рф судять "за міжнародний тероризм" 

- заявив очільник ОВА.

Доповнення

Також Федоров зауважив, що в полоні росіян роками знаходяться десятки людей з тимчасово окупованих територій. Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що росіяни утримують чоловіків та жінок різного віку та занять. 

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що окупаційні війська рф на тимчасово захоплених територіях України знущаються з місцевих мешканців за те, що ті говорять українською

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