На оккупированных территориях россияне похищают местных и "выбивают" из них признание в терроризме - Федоров

На оккупированной территории Запорожской области российские силовики похищают людей посреди улицы и заставляют их подписать признание в экстремизме. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Жители Бердянска и Мелитополя на днях были свидетелями похищения мужчин вооруженными оккупантами. Мелитопольца забрали когда он просто вышел выбросить мусор - рассказал Федоров.

По его словам, начале 2024 года россияне внесли в перечень "террористов и экстремистов" семь жителей Запорожской области.

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Все эти мужчины были похищены, под пытками сделали признание, и теперь их в рф судят "за международный терроризм" - заявил глава ОВА.

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Также Федоров отметил, что в плену россиян годами находятся десятки людей с временно оккупированных территорий. Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что россияне удерживают мужчин и женщин разного возраста и занятий.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что оккупационные войска рф на временно захваченных территориях Украины издеваются над местными жителями за то, что те говорят на украинском