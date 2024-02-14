Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина
Перед выборами Путина российская ФСБ отправила на оккупированные украинские территории больше офицеров для выявления участников движения сопротивления и обысков в домах местных жителей, похищая некоторых из них для подписания признаний.
В Черниговской области произошел конфликт между учениками лицея, один ребенок травмирован - полиция
Уголовное дело было возбуждено после того, как ученик нанес телесные повреждения другому ученику во время конфликта в лицее в Ивановской общине Черниговской области.
Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года
Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.
"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ
Министр обороны Украины очертил приоритеты заседания оборонной контактной группы, сосредоточившись на увеличении оборонного производства, беспилотниках и технологиях, а также на решении неотложных и долгосрочных вызовов.
В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью
Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.
Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен
НАБУ завершило расследование по подозрению народного депутата в том, что он недостоверно задекларировал более 24 миллионов гривен в криптовалюте, которая на самом деле ему не принадлежала.
Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются
Спасатели продолжают поиски на реке Бережонка 8-летней девочки, которая упала с моста в реку.
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
По словам адвоката, действия директора юридического департамента Национального банка Украины по вмешательству в судебные процессы Фонда гарантирования вкладов физических лиц могут иметь серьезные правовые последствия, если будет установлено, что они нанесли ущерб или были совершены из корыстных побуждений.
Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.