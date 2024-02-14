Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина

Оккупанты отправили очередную группу так называемых "идеологов" - сотрудников фсб для выявления представителей Движения сопротивления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации украинского подполья, оккупанты отправили очередную группу так называемых "идеологов" - сотрудников фсб рф. Целью таких мероприятий, кроме пропагандистских целей, является проведение обысков домов местных жителей с намерениями выявить представителей Движения сопротивления - говорится в сообщении.

Оккупанты уделяют особое внимание проверке личных документов, в частности, тех граждан, которые по их мнению не поддерживают российскую риторику и ставят под сомнение задачи так называемой "сво".

Напомним,

На оккупированной территории Запорожской области российские силовики похищают людей посреди улицы и заставляют их подписать признание в экстремизме.