В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы

Власти Польши объявили о задержании гражданина Украины, который, по утверждению Варшавы, планировал диверсию на польской территории "по поручению российских спецслужб". Как пишет wprost.pl, задержанный планировал подрывы во Вроцлаве, передает УНН.

Детали

Украинца задержали сотрудники службы безопасности Польши 31 января. Его обвиняют в "подготовке к осуществлению диверсионной деятельности", в частности поджога некоторых объектов на территории города Вроцлав.

В момент задержания при нем, как утверждается, обнаружили "доказательства", подтверждающие его вину. Суд по запросу прокуратуры отправил мужчину под арест на три месяца.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 258.1, 130.7 и 130.8 УК Польши - участие в организованной преступной группе международного характера, планирование действий диверсионного и саботажного характера на территории Польши. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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