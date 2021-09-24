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У Польщі заявили про смерть четвертого мігранта на кордоні з Білоруссю за останні дні

Київ • УНН

 • 15508 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Прикордонна служба Польщі повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

За повідомленням, вчора співробітники відомства заарештували групу мігрантів з Іраку увечері 23 вересня. Але один із них, попри реанімаційні заходи патрульних та лікарів швидкої допомоги, помер.

Раніше стало відомо про смерть трьох мігрантів на польському боці кордону і одного – на білоруському.

Додамо

Загалом Польща за добу 23 вересня повернула до Білорусі 271 мігранта. Усі спроби незаконно потрапити на територію Польщі з Білорусі 23 вересня були припинені. Крім того, прикордонники затримали п’ятьох провідників, які допомагали мігрантам перетнути кордон. Ними виявилися громадяни Іраку, Грузії та Чехії.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив у республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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