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В Польше заявили о смерти четвертого мигранта на границе с Беларусью за последние дни

В Польше заявили о смерти четвертого мигранта на границе с Беларусью за последние дни

Киев  •  УНН

 • 15504 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Пограничная служба Польши сообщила о смерти еще одного мигранта на границе с Беларусью. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По сообщению, вчера сотрудники ведомства арестовали группу мигрантов из Ирака вечером 23 сентября. Но один из них, несмотря на реанимационные мероприятия патрульных и врачей скорой помощи, умер.

Ранее стало известно о смерти трех мигрантов на польской стороне границы и одного - на белорусском.

Добавим

В целом Польша в сутки 23 сентября вернула в Беларусь 271 мигранта. Все попытки незаконно попасть на территорию Польши из Беларуси 23 сентября были прекращены. Кроме того, пограничники задержали пятерых проводников, которые помогали мигрантам пересечь границу. Ими оказались граждане Ирака, Грузии и Чехии.

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.

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