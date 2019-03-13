У Польщі обмежили в'їзд в країну псевдостудентів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про іноземців, який повинен обмежити в'їзд в країну тим, хто прибуває під приводом здобути освіту. Про це повідомляє Радіо Польща, передає УНН.
Раніше Сенат вніс в документ зміни, які передбачають обмеження на в'їзд для іноземців, які прибувають до Польщі під приводом нібито отримання освіти.
Закон покликаний запобігти ситуації, в яких польські освітні установи сприяють в'їзду в країну так званих уявних студентів.
Новий закон також покликаний адаптувати польське законодавство до директиви Європейського парламенту і Ради ЄС про умови в'їзду і перебування громадян країн, що не входять в Європейський союз.
Як повідомляв УНН, українці серед тих, хто найчастіше отримують польське громадянство .