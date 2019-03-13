В Польше ограничили въезд в страну мнимых студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об иностранцах, который должен ограничить въезд в страну тем, кто прибывает под предлогом получить образование. Об этом сообщает Радио Польша, передает УНН.
Ранее Сенат внес в документ изменения, которые предусматривают ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в Польшу под предлогом якобы получения образования.
Закон призван предотвратить ситуации, в которых польские образовательные учреждения способствуют въезду в страну так называемых мнимых студентов.
Новый закон также призван адаптировать польское законодательство к директиве Европейского парламента и Совета ЕС об условиях въезда и пребывания граждан стран, не входящих в Европейский союз.
Как сообщал УНН, украинцы среди тех, кто чаще всего получают польское гражданство.