Украинцы среди тех, кто чаще всего получают польское гражданство

"В 2018 году гражданами Польши стали 5200 человек, это рекордный показатель с момента введения более либерального закона для иностранцев в 2012 году. Для сравнения в 2017 году польское гражданство получило 4300 человек, а в 2016 - 4 100. В то же время около трети заявлений было отклонено", - отмечается в сообщении.



Основным критерием для получения польского гражданства является знание польского языка. Поэтому экзамен по польскому языку является очень сложным. Несмотря на то, в течение 2004 - 2014 годов, наиболее успешно его составляли украинцы, а также россияне, белорусы и жители США.



Ранее УНН сообщал, Польша депортирует 5 украинцев, которые незаконно работали в стране.