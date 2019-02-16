Українці серед тих, хто найчастіше отримують польське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Впродовж минулого 2018 року громадянами Польщі стали 5 200 людей, серед них левова частка – українці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
“У 2018 році громадянами Польщі стали 5200 людей, це рекордний показник з моменту введення більш ліберального закону для іноземців у 2012 році. Для порівняння у 2017 році польське громадянство отримало 4 300 людей, а в 2016 – 4 100. Водночас близько третини заяв було відхилено”, - зазначається у повідомленні.
Основним критерієм для отримання польського громадянства є знання польської мови. Відтак іспит з польської мови є дуже складним. Попри те, впродовж 2004 – 2014 років, найбільш успішно його складали українці, а також росіяни білоруси та жителі США.
Раніше УНН повідомляв, Польща депортує 5 українців, які незаконно працювали в країні.