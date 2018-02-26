У Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Польщі перебувають понад 2 мільйони українських іммігрантів. Про це заявила міністр з питань гуманітарної допомоги і біженців Польщі Беата Кемпа в інтерв'ю виданню Super Express, передає УНН.
“За нашими оцінками, українців у Польщі може бути вже більше 2 мільйонів. Звичайно, багато хто з них тут у зв’язку з конфліктом в Україні. Це також аргумент, який ми представляємо Європейській комісії в цій битві, в якій ми надамо відповідь, чому ми не приймали біженців під час попереднього розподілу (програми ЄС із переселення мігрантів — ред.)”, — сказала міністр.
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Польща не має проблем з нелегальним напливом українських іммігрантів, які, за її словами, працюють відповідально. Б.Кемпа зазначила, що завдяки цьому безробіття в країні знизилося до рекордного рівня.
У той же час українці мають пам’ятати, що Польща ніколи не погодиться на “фальшиві коди пам’яті”, додала вона.
“Є багато таких кодів: „Польські табору смерті“, „Польські палати“, „Польський Голокост“. Ми повинні використовувати назви, що відображають історичну правду”, — наголосила Б.Кемпа.