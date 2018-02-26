В Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины

“По нашим оценкам, украинцев в Польше может быть уже более 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине. Это также аргумент, который мы представляем Европейской комиссии в этой битве, в которой мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения (программы ЕС по переселению мигрантов — ред.)”, — сказала министр.

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Польша не имеет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, которые, по ее словам, работают ответственно. Б.Кемпа отметила, что благодаря этому безработица в стране снизилась до рекордного уровня.

В то же время украинцы должны помнить, что Польша никогда не согласится на “фальшивые коды памяти”, добавила она.

“Есть много таких кодов: „Польские лагеря смерти“, „Польские палаты“, „Польский Холокост“. Мы должны использовать названия, отражающие историческую правду”, — подчеркнула Б.Кемпа.