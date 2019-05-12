У Польщі хочуть збільшити покарання для педофілів

За словами Качинського, суворого покарання за злочинів проти неповнолітніх не уникне ніхто: "Ми хочемо бути в цих питаннях справді суворими, безжально суворими. Ані високий ранг в якійсь організації, навіть церковній, ані навіть Нобелівська премія, ніщо не повинно звільняти від відповідальності у цих справах", - наголосив він.



Одночасно, Ярослав Качиснький наголосив, що злочини окремих священиків не повинні служити атакам проти всієї церкви.

Як повідомляв УНН, в Японії перевірять можливі випадки педофілії з боку католицьких священиків.



Нагадаємо, одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви визнали винним у педофілії.