У Польщі хочуть збільшити покарання для педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Партія "Право і справедливість" обіцяє збільшити покарання для педофілів. Про це сьогодні, 12 травня, заявив лідер партії Ярослав Качиснький, під час виступив на регіональному партійному засіданні, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами Качинського, суворого покарання за злочинів проти неповнолітніх не уникне ніхто: "Ми хочемо бути в цих питаннях справді суворими, безжально суворими. Ані високий ранг в якійсь організації, навіть церковній, ані навіть Нобелівська премія, ніщо не повинно звільняти від відповідальності у цих справах", - наголосив він.
Одночасно, Ярослав Качиснький наголосив, що злочини окремих священиків не повинні служити атакам проти всієї церкви.
Як повідомляв УНН, в Японії перевірять можливі випадки педофілії з боку католицьких священиків.
Нагадаємо, одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви визнали винним у педофілії.