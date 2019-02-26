Одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви визнали винним у педофілії

Рішення було прийнято ще 11 грудня, але воно не могло бути озвучено до сьогодні з юридичних причин.

Пелл звинувачується в одному епізоді сексуального насильства над хлопчиком з церковного хору і чотирьох епізодах домагання по відношенню до ще одного малолітнього, які мали місце в 1996 і 1997 роках. Злочини були скоєні Пеллом через кілька місяців після призначення архієпископом Мельбурна.

Винесення вироку очікується наступного тижня, проте вже 27 лютого кардинал може бути відправлений під арешт. Пелл свою провину не визнає.

Пелла називають одним з найвпливовіших людей у Ватикані. У 2014-2018 роках він очолював секретаріат у справах економіки святого престолу, а також користувався значним довірою папи римського Франциска як радник.

Нагадаємо, колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган опублікував документи, що вказують на те, що Папа Римський Франциск знав про звинувачення в педофілії одного з кардиналів, однак нічого не зробив.