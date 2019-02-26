Одного из самых влиятельных кардиналов католической церкви признали виновным в педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Суд Мельбурна признал австралийского кардинала Джорджа Пелла, некогда третьего человека в иерархии католической церкви, виновным в сексуальном насилии и домогательствах в отношении малолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.
Решение было принято еще 11 декабря, но оно не могло быть озвучено до настоящего момента по юридическим причинам.
Пелл обвиняется в одном эпизоде сексуального насилия над мальчиком из церковного хора и четырех эпизодов домогательства в отношении еще одного малолетнего, которые имели место в 1996 и 1997 годах. Преступления были совершены Пеллом спустя несколько месяцев после назначения архиепископом Мельбурна.
Вынесение приговора ожидается на следующей неделе, однако уже 27 февраля кардинал может быть отправлен под арест. Пелл свою вину не признает.
Пелла называют одним из самых влиятельных людей в Ватикане. В 2014-2018 годах он возглавлял секретариат по делам экономики святого престола, а также пользовался значительным доверием папы римского Франциска в качестве советника.
Напомним, бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Уиган опубликовал документы, указывающие на то, что Папа Римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов, однако ничего не сделал.