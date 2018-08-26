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Папу Римського звинуватили у покриванні кардинала-педофіла

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган опублікував документи, що вказують на те, що Папа Римський Франциск знав про звинувачення в педофілії одного з кардиналів, однак нічого не зробив. Про це повідомляє УНН із посиланням на La Verita.

Папу Римського звинуватили у покриванні кардинала-педофіла

Йдеться про кардинала та колишнього архієпископа Вашингтонського Теодора Маккерріке. Відзначається, що про звинувачення проти нього керівництво католицької церкви знало з 2000 року.

Видання Il Giornale зазначає, що до слів Віган потрібно ставитися з обережністю — архієпископ виступає проти папи після того, як його відправили у відставку, а також сам був замішаний у церковних скандалах.

На початку серпня поточного року велика колегія присяжних штату за підсумками дворічного розслідування опублікувала 884-сторінкову, частково відредаговану доповідь, в якій наводяться докази численних випадків насильства над дітьми із боку служителів церкви у шести єпархіях штату, починаючи із 1950-х років. У документі йдеться про те, що понад 300 священиків зробили за цей період наруги над більш ніж однією тисячею неповнолітніх, відзначає NBC. При цьому колегія присяжних вважає, що реальна кількість дітей, які постраждали від таких дій, набагато більше. Як заявив генпрокурор Пенсільванії Джош Шапіро, високопоставлені представники церкви у штаті, а також її керівництво на рівні Ватикану були інформовані про випадки насильства і систематично покривали причетних до цього священнослужителів.

Скандал, пов’язаний зі злочинами священиків-педофілів, розгорівся ще в роки понтифікату Бенедикта XVI. Нинішній глава Римсько-католицької церкви Франциск неодноразово засуджував священиків, які роблять наруги над малолітніми парафіянами, називаючи це смертним гріхом. Він раніше також визнавав, що церковна влада запізнилися з прийняттям заходів для недопущення таких злочинів. Кілька високопоставлених ієрархів, замішаних у різні роки в подібних діях у США, Європі, Південній Америці та Австралії, були відсторонені від служіння або подали у відставку.

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