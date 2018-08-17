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Ватикан прокоментував доповідь про наругу священиків над дітьми у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ватикан у четвер висловив співчуття у зв’язку з численними випадками наруги сексуального характеру з боку католицьких священиків американського штату Пенсільванія відносно малолітніх дітей, доповідь про які було опубліковано у вівторок. Про це йдеться в опублікованій порталом Vatican News заяві глави служби друку Святого престолу Грега Берка, передає УНН.

Ватикан прокоментував доповідь про наругу священиків над дітьми у США

“Що стосується опублікованої на цьому тижні доповіді в Пенсільванії, є два слова, які можуть висловити почуття, що виникають через ці жахливи злочини: сором і скорбота”, — вказав Берк. Церква, за його словами, “повинна отримати важливий урок зі свого минулого”, і відповідальність повинна бути покладена як на ґвалтівників, так і на тих, хто був обізнаний про ці злочини, але покривав зловмисників. Він зазначив, що Ватикан підтримує подальше реформування і поліпшення роботи усіх рівнів церкви “для сприяння забезпеченню захисту дітей і вразливих дорослих від будь-якої шкоди”.

У вівторок велика колегія присяжних штату за підсумками дворічного розслідування опублікувала 884-сторінкову, частково відредаговану доповідь, в якій наводяться докази численних випадків насильства над дітьми із боку служителів церкви у шести єпархіях штату, починаючи із 1950-х років. У документі йдеться про те, що понад 300 священиків зробили за цей період наруги над більш ніж однією тисячею неповнолітніх, відзначає NBC. При цьому колегія присяжних вважає, що реальна кількість дітей, які постраждали від таких дій, набагато більше. Як заявив генпрокурор Пенсільванії Джош Шапіро, високопоставлені представники церкви у штаті, а також її керівництво на рівні Ватикану були інформовані про випадки насильства і систематично покривали причетних до цього священнослужителів.

Скандал, пов’язаний зі злочинами священиків-педофілів, розгорівся ще в роки понтифікату Бенедикта XVI. Нинішній глава Римсько-католицької церкви Франциск неодноразово засуджував священиків, які роблять наруги над малолітніми парафіянами, називаючи це смертним гріхом. Він раніше також визнавав, що церковна влада запізнилися з прийняттям заходів для недопущення таких злочинів. Кілька високопоставлених ієрархів, замішаних у різні роки в подібних діях у США, Європі, Південній Америці та Австралії, були відсторонені від служіння або подали у відставку.

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