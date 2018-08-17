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Ватикан ответил на доклад о сексуальном насилии над детьми в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Ватикан в четверг выразил соболезнования в связи с многочисленными случаями надругательства сексуального характера со стороны католических священников американского штата Пенсильвания в отношении малолетних детей, доклад о которых было опубликовано во вторник. Об этом говорится в опубликованном порталом Vatican News заявлении главы службы печати Святого престола Грега Берка, передает УНН.

Ватикан ответил на доклад о сексуальном насилии над детьми в США

"Что касается опубликованного на этой неделе доклада в Пенсильвании, есть два слова, которые могут выразить чувства, возникающие из-за этих ужасных преступлений: стыд и скорбь", - отметил Берк. Церковь, по его словам, "должна получить важный урок из своего прошлого", и ответственность должна быть возложена как на насильников, так и на тех, кто был осведомлен о эти преступления, но покрывал злоумышленников. Он отметил, что Ватикан поддерживает дальнейшее реформирование и улучшение работы всех уровней церкви "для содействия обеспечению защиты детей и уязвимых взрослых от какого-либо вреда".

Во вторник большая коллегия присяжных штата по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних, отмечает NBC. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше. Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

Скандал, связанный с преступлениями священников-педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, которые делают надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Он ранее также признавал, что церковная власть опоздала с принятием мер по недопущению таких преступлений. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.

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