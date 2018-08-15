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У США опублікована доповідь про наругу сотень священиків Пенсільванії над дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Велика колегія присяжних опублікувала доповідь про численні випадки наруги сексуального характеру з боку католицьких священиків кількох єпархій штату Пенсільванія відносно малолітніх дітей. Про це повідомила у вівторок телекомпанія NBC, інформує УНН.

У США опублікована доповідь про наругу сотень священиків Пенсільванії над дітьми

Два роки тому генпрокуратура Пенсільванії на хвилі численних зізнань постраждалих і судових позовів оголосила про початок роботи великої колегії присяжних, яка мала вивчити безліч звинувачень на адресу священнослужителів штату.

У вівторок за підсумками дворічного розслідування вона опублікувала 884-сторінковий, частково відредаговану доповідь, в якій наводяться докази численних випадків насильства над дітьми з боку служителів церкви в шести єпархіях штату, починаючи з 1950-х років. У документі йдеться про те, що понад 300 священиків зробили за цей період наруги над більш ніж однієї тисячею неповнолітніх, відзначає NBC. При цьому колегія присяжних вважає, що реальне число дітей, які постраждали від таких дій, набагато більше.

Як заявив генпрокурор Пенсільванії Джош Шапіро, високопоставлені представники церкви в штаті, а також її керівництво на рівні Ватикану були інформовані про випадки насильства і систематично покривали причетних до цього священнослужителів.

У той же час, як відзначає агентство Associated Press, висновки колегії, швидше за все, не призведуть до якихось юридичних наслідків для викритих священиків, так як порушити кримінальні справи в їх відношенні в більшості випадків неможливо в зв’язку з закінченням терміну давності. При цьому як мінімум двом священнослужителям, які скоювали злочини в не такому далекому минулому, влада вже пред’явила офіційні звинувачення в нарузі над неповнолітніми.

Як повідомляв УНН, чилійські єпископи подали прохання про колективну відставку на тлі звинувачень у педофілії.

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