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В США опубликован доклад о надругательстве сотен священников Пенсильвании над детьми

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Большая коллегия присяжных опубликовала доклад о многочисленных случаях надругательства сексуального характера со стороны католических священников нескольких епархий штата Пенсильвания в отношении малолетних детей. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC, информирует УНН.

В США опубликован доклад о надругательстве сотен священников Пенсильвании над детьми

Два года назад генпрокуратура Пенсильвании на волне многочисленных признаний пострадавших и судебных исков объявила о начале работы большой коллегии присяжных, которой предстояло изучить множество обвинений в адрес священнослужителей штата.

Во вторник по итогам двухлетнего расследования она опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем одной тысячью несовершеннолетних, отмечает NBC. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше.

Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

В то же время, как отмечает агентство Associated Press, выводы коллегии, скорее всего, не приведут к каким-либо юридическим последствиям для разоблаченных священников, так как возбудить уголовные дела в их отношении в большинстве случаев невозможно в связи с истечением срока давности. При этом как минимум двум священнослужителям, которые совершали преступления в не столь далеком прошлом, власти уже предъявили официальные обвинения в надругательстве над несовершеннолетними.

Как сообщал УНН, чилийские епископы подали прошение о коллективной отставке на фоне обвинений в педофилии.

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