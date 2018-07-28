Впливовий кардинал пішов у відставку через секс-скандал у Ватикані

ukru
Ексклюзив
17:08 • 43529 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 84601 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 86781 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 113501 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 94304 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 115781 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 157185 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189297 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 289439 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167155 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.9 м/с
81 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 53423 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 46280 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 39235 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 36379 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 57853 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 113489 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 158698 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 289436 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 220253 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 246798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 23738 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 46280 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 53423 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52177 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 66485 перегляди
Актуальне
Впливовий кардинал пішов у відставку через секс-скандал у Ватикані

Впливовий кардинал пішов у відставку через секс-скандал у Ватикані

Київ • УНН

 • 10417 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Папа Римський Франциск прийняв відставку колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора Маккарика, якого звинуватили у сексуальному насильстві відносно підлітка близько 50 років тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Папа Римський доручив Маккарику присвятити себе молитвам, доки церква буде розслідувати звинувачення у насильстві.

Кардинал, якому 88 років, зі свого боку заявив, що нібито не пам’ятає цих фактів у житті. Як додає російська служба ВВС, ймовірно, жертвою Маккарика став 16-річний прислужник церкви на початку 1970-х років.

Єпархія у США підтвердила, що факти насильства з боку кардинала дійсно були. Про це повідомили поліцію та Ватикан. У червні 2018 року Нью-Йоркська єпархія заявила, що вважає інформацію про те, що Маккаррик застосовував насильство до неповнолітнього, достовірною та обґрунтованою. Дані передали поліцію і у Ватикан.

Крім того ВВС посилається на розслідування газети New York Times щодо звинувачень на адресу Теодора Маккаррика. За даними NYT, їй стало відомо про скарги, з якими звертався до єпископів молодий семінарист, а потім священик Роберт Чіолек, який був близько знайомий зі кардиналом. Саме він отримав виплату в розмірі 80 тисяч доларів у 2005 році в якості компенсації. Сума виплати в 2007 році (кому були заплачені гроші, газета не уточнює) склала 100 тис. доларів.

Про останні звинувачення на адресу Маккарика стало відомо 19 липня 2018 року, коли New York Times опублікувала розповідь 60-річного чоловіка, знайомого з кардиналом. Той стверджував, що священик домагався його, коли чоловікові (газета публікує тільки його ім’я — Джеймс) було 11 років. Домагання тривали нібито протягом 20 років.

Нагадаємо, шість жінок звинуватили у сексуальних домаганнях і залякуванні голову правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61