Впливовий кардинал пішов у відставку через секс-скандал у Ватикані

Папа Римський доручив Маккарику присвятити себе молитвам, доки церква буде розслідувати звинувачення у насильстві.

Кардинал, якому 88 років, зі свого боку заявив, що нібито не пам’ятає цих фактів у житті. Як додає російська служба ВВС, ймовірно, жертвою Маккарика став 16-річний прислужник церкви на початку 1970-х років.

Єпархія у США підтвердила, що факти насильства з боку кардинала дійсно були. Про це повідомили поліцію та Ватикан. У червні 2018 року Нью-Йоркська єпархія заявила, що вважає інформацію про те, що Маккаррик застосовував насильство до неповнолітнього, достовірною та обґрунтованою. Дані передали поліцію і у Ватикан.

Крім того ВВС посилається на розслідування газети New York Times щодо звинувачень на адресу Теодора Маккаррика. За даними NYT, їй стало відомо про скарги, з якими звертався до єпископів молодий семінарист, а потім священик Роберт Чіолек, який був близько знайомий зі кардиналом. Саме він отримав виплату в розмірі 80 тисяч доларів у 2005 році в якості компенсації. Сума виплати в 2007 році (кому були заплачені гроші, газета не уточнює) склала 100 тис. доларів.

Про останні звинувачення на адресу Маккарика стало відомо 19 липня 2018 року, коли New York Times опублікувала розповідь 60-річного чоловіка, знайомого з кардиналом. Той стверджував, що священик домагався його, коли чоловікові (газета публікує тільки його ім’я — Джеймс) було 11 років. Домагання тривали нібито протягом 20 років.

Нагадаємо, шість жінок звинуватили у сексуальних домаганнях і залякуванні голову правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвса.