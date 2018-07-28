Влиятельный кардинал ушел в отставку из-за секс-скандал в Ватикане

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Папа Римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккарика, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении подростка около 50 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Папа Римский поручил Маккарику посвятить себя молитвам, пока церковь будет расследовать обвинения в насилии.

Кардинал, которому 88 лет, со своей стороны заявил, что якобы не помнит этих фактов из жизни. Как добавляет русская служба ВВС, вероятно, жертвой Маккарика стал 16-летний прислужник церкви в начале 1970-х годов.

Епархия в США подтвердила, что факты насилия со стороны кардинала действительно были. Об этом сообщили полицию и Ватикан. В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик применял насилие к несовершеннолетним, достоверной и обоснованной. Данные передали полицию и в Ватикан.

Кроме того ВВС ссылается на расследование газеты New York Times относительно обвинений в адрес Теодора Маккаррика. По данным NYT, ей стало известно о жалобах, с которыми обращался к епископам молодой семинарист, а затем священник Роберт Чиолек, который был близко знаком с кардиналом. Именно он получил выплату в размере 80 тыс. долларов в 2005 году в качестве компенсации. Сумма выплаты в 2007 году (кому были заплачены деньги, газета не уточняет) составила 100 тыс. долларов.

О последних обвинения в адрес Маккарика стало известно 19 июля 2018 года, когда New York Times опубликовала рассказ 60-летнего мужчины, знакомого с кардиналом. Тот утверждал, что священник добивался его, когда мужчине (газета публикует только его имя - Джеймс) было 11 лет. домогательства продолжались якобы в течение 20 лет.

Напомним, шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах и запугивании председателя правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвса.

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