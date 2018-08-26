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Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Уиган опубликовал документы, указывающие на то, что Папа Римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов, однако ничего не сделал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Verita.

Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила

Речь идет о кардинала и бывшего архиепископа Вашингтонского Теодора Маккеррике. Отмечается, что об обвинениях против него руководство католической церкви знало с 2000 года.

Издание Il Giornale отмечает, что к словам Уиган нужно относиться с осторожностью — архиепископ выступает против папы после того, как его отправили в отставку, а также сам был замешан в церковных скандалах.

В начале августа текущего года большая коллегия присяжных штата по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних, отмечает NBC. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше. Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

Скандал, связанный с преступлениями священников-педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, которые делают надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Он ранее также признавал, что церковная власть опоздала с принятием мер по недопущению таких преступлений. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.

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