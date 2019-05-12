В Польше хотят увеличить наказание для педофилов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Партия "Право и справедливость" обещает увеличить наказание для педофилов. Об этом сегодня, 12 мая, заявил лидер партии Ярослав Качиснький, при выступил на региональном партийном заседании, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам Качиньского, от сурового наказания за преступления против несовершеннолетних не уйдет никто: "Мы хотим быть в этих вопросах действительно суровыми, безжалостно суровыми. Ни высокий ранг в какой-то организации, даже церковной, ни даже Нобелевская премия, ничто не должно освобождать от ответственности в этих делах", - подчеркнул он.
Одновременно, Ярослав Качиснький отметил, что преступления отдельных священников не должны служить атакам против всей церкви.
Как сообщал УНН, в Японии проверят возможные случаи педофилии со стороны католических священников.
Напомним, одного из самых влиятельных кардиналов католической церкви признали виновным в педофилии.