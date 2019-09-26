У Польщі дублюватимуть написання "Lwow" українським варіантом "Lviv"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Відтепер нові імена та інформаційні знаки у Польщі з’являться у двох формах. Урочиста зміна однієї з цих вивісок за участю міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика відбулася біля в’їзду на автомагістраль A4 у Ланьцуті. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву радіостанцію Radio VIA.
Назва “Lwow” перебуватиме на знаках і надалі, проте поруч у дужках буде присутній міжнародний аналог — “Lviv”. Положення були введені Міністерством інфраструктури. Досі на знаках були лише назви іноземними мовами.
Як пояснив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, зміни є відповіддю на соціальний попит. Глава Міністерства інфраструктури додав, що подібні рішення застосовуються і в інших країнах.
Одним з ініціаторів зміни був польський депутат Сільвестер Хрущ із партії “Закон та справедливість”, який намагався зробити так, щоб польські назви польською мовою з’являлися на знаках у Німеччині.
Відтепер назви іноземних міст на дорожніх знаках будуть писатися польською мовою та мовою оригіналу. Місцевій владі доведеться замінити усі знаки до кінця 2028 року.
Як повідомляв УНН, бібліотека Конгресу США почала правильно писати назву української столиці.