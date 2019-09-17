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Бібліотека Конгресу США почала правильно писати назву української столиці

Бібліотека Конгресу США почала правильно писати назву української столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви столиці України англійською мовою – Kyiv. Про це йдеться у повідомленні в Twitter онлайн-кампанії МЗС #CorrectUA, передає УНН.

"Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня аеропорт Праги почав правильно писати назву української столиці.

Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.

У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ.

У листопаді 2018-го один з найбільших аеропортів світу почав використовувати назву міста коректно. З тих пір і інші аеропорти почали міняти написання столиці України - з Kiev на Kyiv.

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