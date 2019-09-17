Библиотека Конгресса США начала правильно писать название украинской столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия столицы Украины на английском языке - Kyiv. Об этом говорится в сообщении в Twitter онлайн-кампании МИД #CorrectUA, передает УНН.
"Друзья, только что получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!" - говорится в сообщении.
На прошлой неделе аэропорт Праги начал правильно писать название украинской столицы.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев.
В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.