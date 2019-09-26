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В Польше будут дублировать написание "Lwow" украинским вариантом "Lviv"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Отныне новые имена и информационные знаки в Польше появятся в двух формах. Торжественная смена одной из этих вывесок с участием министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика состоялась у въезда на автомагистраль A4 в Ланьцуте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную радиостанцию Radio VIA.

В Польше будут дублировать написание "Lwow" украинским вариантом "Lviv"

Название “Lwow” будет находиться на знаках и в дальнейшем, однако рядом в скобках будет присутствовать международный аналог — “Lviv”. Положения были введены Министерством инфраструктуры. До сих пор на знаках были только названия иностранными языками.

Как пояснил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, изменения являются ответом на социальный спрос. Глава Министерства инфраструктуры добавил, что подобные решения применяются и в других странах.

Одним из инициаторов изменения был польский депутат Сильвестр Хрущ из партии “Закон и справедливость”, который пытался сделать так, чтобы польские названия на польском языке появлялись на знаках в Германии.

Отныне названия иностранных городов на дорожных знаках будут писаться на польском языке и на языке оригинала. Местным властям придется заменить все знаки до конца 2028 года.

Как сообщал УНН, библиотека Конгресса США начала правильно писать название украинской столицы.

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